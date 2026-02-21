21 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

AI Summit में यूथ कांग्रेस के बवाल के बाद भाजपा का देशव्यापी प्रदर्शन, गुस्से में सड़कों पर उतरे लोग

Rahul Gandhi Protest: दिल्ली के AI समिट में यूथ कांग्रेस के हंगामे के बाद पूरे देश में सियासी बवाल मच गया है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के आवास का घेराव किया और मुंबई में उन्हें काले झंडे दिखाए गए।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MI Zahir

Feb 21, 2026

BJP Nationwide Protest

भाजपा का देशव्यापी विरोध प्रदर्शन।( फोटो : ANI)

AI Summit 2026: नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित 'इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026' में यूथ कांग्रेस के 'शर्टलेस' प्रदर्शन(AI Summit Delhi Controversy) के बाद देश की सियासत पूरी तरह से गर्मा गई है। अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत की छवि खराब करने का आरोप लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी (BJP) और भारतीय जनता युवा मोर्चा (BJYM) के कार्यकर्ता भारी गुस्से में देशभर में सड़कों पर उतर आए हैं (BJP Nationwide Protest)। दिल्ली में BJYM कार्यकर्ताओं ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के आवास के बाहर उग्र प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड्स तोड़ने की कोशिश की, "राहुल गांधी मुर्दाबाद" के नारे लगाए और उनका पुतला फूंका। प्रदर्शनकारियों के हाथों में "शर्मसार भारत" (Shames India) लिखे बैनर थे। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली पुलिस को कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेना पड़ा।

मुंबई में काले झंडों से स्वागत (Rahul Gandhi Black Flags)

राहुल गांधी जब 2014 के एक मानहानि मामले की सुनवाई के लिए मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे, तो भिवंडी जाते समय मुलुंड टोल नाके के पास भाजपा समर्थकों ने उनके काफिले को काले झंडे दिखाए और जमकर नारेबाजी की।

जम्मू से लेकर गुजरात तक आक्रोश (India Politics Trending)

दिल्ली और मुंबई के अलावा जम्मू और सूरत (गुजरात) सहित कई अन्य शहरों में भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। पार्टी का आरोप है कि विदेशी प्रतिनिधियों के सामने देश का मजाक उड़ाना कांग्रेस की एक सोची-समझी साजिश थी।

भाजपा नेताओं का तीखा प्रहार

भाजपा सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस के इस प्रदर्शन को "मूर्खता से नग्नता (Stupidity to Nudity)" तक का सफर बताया है। उन्होंने कहा कि यह देश की उपलब्धियों का अपमान है। वहीं, शहजाद पूनावाला ने इस प्रदर्शन को 'एंटी-इंडिया' और 'चरित्रहीन' करार दिया है।

कांग्रेस का पलटवार (Youth Congress Uproar)

बढ़ते बवाल के बीच कांग्रेस के नेता सचिन सावंत और यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिब ने अपने कार्यकर्ताओं का बचाव किया है। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा अमेरिका के साथ 'ट्रेड डील' और 'एपस्टीन' जैसे संवेदनशील मुद्दों के साथ-साथ युवाओं की बेरोजगारी से देश का ध्यान भटकाने के लिए यह राष्ट्रव्यापी 'ड्रामा' कर रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Artificial Intelligence

भारतीय जनता पार्टी

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

political

political news

politics

Published on:

21 Feb 2026 01:13 pm

Hindi News / National News / AI Summit में यूथ कांग्रेस के बवाल के बाद भाजपा का देशव्यापी प्रदर्शन, गुस्से में सड़कों पर उतरे लोग

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

AI समिट में हंगामा पड़ा भारी! यूथ कांग्रेस के नेताओं को बड़ा झटका, कोर्ट ने 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा

राष्ट्रीय

पश्चिम बंगाल चुनाव 2026: महिला मुख्यमंत्री के बावजूद टिकट में महिलाओं की हिस्सेदारी क्यों कम?

राष्ट्रीय

BJP नेता गिरफ्तार, 4 बच्चों को लातों घूसों से पीटा

राष्ट्रीय

मेहुल चोकसी के बेटे पर ED का शिकंजा, PNB घोटाले में बड़ी कार्रवाई की तैयारी

राष्ट्रीय

अजित पवार की मौत पर भतीजे रोहित पवार ने दिया चौंकाने वाला बयान, दादा का एक्सीडेंट…

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.