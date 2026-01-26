बंगाल में BJP की तारीफ करने लगे CM ममता के करीबी विधायक! चुनाव से पहले तेज हुई सियासी हलचल

सीएम ममता बनर्जी। (फोटो-IANS)
पश्चिम बंगाल में इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसको लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां एक्टिव हैं। इस बीच, तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के विधायक मनोरंजन बापरी के एक सोशल मीडिया पोस्ट से पश्चिम बंगाल की सियासत में बवाल मच गया है।
इस पोस्ट में उन्होंने भाजपा और सीपीआई(एम) दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं की तारीफ की है। हुगली जिले के बालागढ़ से टीएमसी विधायक बापरी ने गणतंत्र दिवस के दिन यानी कि सोमवार सुबह यह पोस्ट शेयर किया।
पोस्ट में उन्होंने दो निजी अनुभवों का जिक्र किया, एक में भाजपा कार्यकर्ता शामिल थे और दूसरे में सीपीआई(एम) के युवा कार्यकर्ता, यह बताने के लिए कि शिष्टाचार और उदारता जैसे मूल्य राजनीतिक विचारधाराओं से ऊपर होते हैं।
बापारी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में जिस पहली घटना का जिक्र किया है, वह कुछ साल पहले की है, जब वह सेंट्रल कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की एक पार्टी मीटिंग से लौट रहे थे।
वापस आते समय, डंकुनी टोल प्लाजा पर भाजपा कार्यकर्ताओं के विरोध-प्रदर्शन के कारण उनकी गाड़ी रोक दी गई। बापारी ने अपनी पोस्ट में कहा- मेरे असिस्टेंट पार्थ ने मुझसे गाड़ी से बाहर न निकलने को कहा। मैंने उनकी बात नहीं मानी।
उन्होंने आगे कहा- मैं गाड़ी से बाहर निकला और भाजपा समर्थकों से उनके विरोध का कारण पूछा। उन्होंने मुझे पहचान लिया। बहुत ही नरमी से उन्होंने मुझसे माफी मांगी और मुझे आगे बढ़ने को कहा। मैं उनका कट्टर विरोधी हूं। इसके बावजूद, विपक्षी पार्टी के कट्टर कार्यकर्ताओं से सम्मान मिलना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात थी।
विधायक ने यह भी कहा कि ऐसे समय में जब अलग-अलग राजनीतिक पार्टियों के बीच झड़पें आम बात हो गई हैं, वे बिना किसी सुरक्षा के पूरे राज्य में घूमते हैं और कभी-कभी तो पब्लिक गाड़ियों में भी सफर करते हैं। मुझ पर कभी किसी ने हमला नहीं किया। मुझे नहीं लगता कि कोई कभी ऐसा करेगा। मैंने पूरी जिंदगी लोगों का प्यार कमाया है।
वहीं, दूसरी घटना जो उन्होंने बताई, वह रविवार की है। जब वह कोलकाता इंटरनेशनल बुक फेयर से पब्लिक गाड़ी से लौट रहे थे। उन्होंने कहा- यह समझते हुए कि हाल ही में घुटने की सर्जरी की वजह से मुझे खड़े होने में दिक्कत हो रही है, गाड़ी में बैठे तीन बात कर रहे युवाओं में से एक ने मेरे लिए अपनी सीट खाली कर दी।
विधायक ने आगे- शर्मिंदा होकर मैंने मना कर दिया। फिर उनमें से एक ने मुझसे कहा कि उसने मुझे पहचान लिया है। उसने यह भी कहा कि, एक पक्के सीपीआई(एम) युवा कार्यकर्ता होने के नाते, वह और उसके दो दोस्त अक्सर मेरे अलग-अलग सोशल मीडिया पोस्ट पर मेरे साथ राजनीतिक चर्चा करते हैं।
बापरी ने कहा- उन युवाओं के साथ काफी देर तक बातचीत हुई। मैं उनकी कुछ बातों से सहमत हुआ और वे भी मेरी कुछ बातों से सहमत हुए। जिस बात ने मुझे सबसे ज्यादा हैरान किया, वह यह थी कि यह जानते हुए भी कि मैं तृणमूल कांग्रेस का विधायक हूं, उन्होंने मुझे बहुत इज्जत दी और मेरी तारीफ भी की।
