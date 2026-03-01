बंगाल में ‘खेला’ शुरू! क्या मुस्लिम नेता बनेगा डिप्टी सीएम? हुमायूं कबीर के दावे से ममता की बढ़ी टेंशन

उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी तृणमूल को सरकार बनाने में समर्थन नहीं देगी। कबीर ने कहा, हम सरकार बनाने के लिए पार्टी लॉन्च की है। उन्हें समर्थन क्यों देंगे? उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भविष्यवाणी की कि वे दो सीटों से चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। मुस्लिम बहुल मुर्शिदाबाद जिले की रेजिनगर सीट से 80,000 वोटों से और नाओदा से 30,000-40,000 वोटों से जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि मैं एक सीट रिजर्व करूंगा, बाद में एक छोड़ दूंगा।