AI डीपफेक के खिलाफ राघव चड्ढा पहुंचे दिल्ली हाई कोर्ट, पर्सनैलिटी राइट्स सुरक्षा के लिए उठाई आवाज

इसी खतरे को लेकर राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा अब कानूनी लड़ाई के मैदान में उतर आए हैं। राघव चड्ढा ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि AI तकनीक का इस्तेमाल कर उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने वाले मॉर्फ्ड वीडियो, फेक भाषण और सिंथेटिक वॉयस क्लोन सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे हैं। उन्होंने अदालत से ऐसे डिजिटल कंटेंट पर रोक लगाने और अपने ‘पर्सनैलिटी राइट्स’ की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। इस मामले की सुनवाई 21 मई को जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की अदालत में होगी।