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AI डीपफेक के खिलाफ राघव चड्ढा पहुंचे दिल्ली हाई कोर्ट, पर्सनैलिटी राइट्स सुरक्षा के लिए उठाई आवाज

Raghav Chadha AI deepfake Video: AI डीपफेक के खिलाफ राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मामले की सुनवाई 21 मई को होगी।

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भारत

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Saurabh Mall

May 20, 2026

Raghav Chadha Deepfake Video Case

राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा (इमेज सोर्स: ANI)

Raghav Chadha Deepfake Video Case: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के बढ़ते दौर में डीपफेक और डिजिटल छेड़छाड़ अब सिर्फ तकनीकी मुद्दा नहीं, बल्कि लोगों की पहचान और छवि के लिए बड़ा खतरा बनता जा रहा है।

इसी खतरे को लेकर राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा अब कानूनी लड़ाई के मैदान में उतर आए हैं। राघव चड्ढा ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि AI तकनीक का इस्तेमाल कर उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने वाले मॉर्फ्ड वीडियो, फेक भाषण और सिंथेटिक वॉयस क्लोन सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे हैं। उन्होंने अदालत से ऐसे डिजिटल कंटेंट पर रोक लगाने और अपने ‘पर्सनैलिटी राइट्स’ की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। इस मामले की सुनवाई 21 मई को जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की अदालत में होगी।

याचिका में राघव चड्ढा ने क्या कहा?

अपनी याचिका में राघव चड्ढा ने अदालत से मांग की है कि सोशल मीडिया पर उनके नाम और पहचान का गलत इस्तेमाल कर बनाए जा रहे AI डीपफेक वीडियो, मॉर्फ्ड क्लिप, नकली आवाज, फर्जी भाषण और दूसरे भ्रामक डिजिटल कंटेंट पर रोक लगाई जाए।

बता दें वह 2020 से 2022 तक दिल्ली के राजिंदर नगर से विधायक रह चुके हैं। लंबे समय तक आम आदमी पार्टी से जुड़े रहने के बाद अप्रैल 2026 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी जॉइन कर ली थी।

यह मामला ऐसे समय में सामने आया है, जब AI और डीपफेक तकनीक के बढ़ते इस्तेमाल को लेकर सार्वजनिक हस्तियों के अधिकारों और उनकी डिजिटल सुरक्षा पर लगातार बहस तेज हो रही है।

अपडेट जारी है…

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Published on:

20 May 2026 08:16 pm

Hindi News / National News / AI डीपफेक के खिलाफ राघव चड्ढा पहुंचे दिल्ली हाई कोर्ट, पर्सनैलिटी राइट्स सुरक्षा के लिए उठाई आवाज

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