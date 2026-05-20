‘मुस्लिम समुदाय समझौता नहीं करेगा’, बकरीद पर कुरबानी को लेकर बंगाल में नया बवाल, हुमायूं कबीर ने दे डाली वार्निंग

कोलकाता के रेड रोड (इंदिरा गांधी सारणी) पर मुस्लिम समुदाय लंबे समय से ईद की नमाज पढ़ता रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हालिया टिप्पणी का जिक्र करते हुए कबीर ने कहा कि बड़े धार्मिक आयोजन व्यवस्थित तरीके से तय जगहों पर होने चाहिए, लेकिन इसके लिए सरकार को भी जिम्मेदारी निभानी होगी।