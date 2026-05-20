आरजी कर जांच में आई तेजी, अब तत्कालीन CM ममता बनर्जी की भूमिका पर उठ रहे गंभीर सवाल

आपको बता दें कि साल 2024 का यह मामला सार्वजनिक संस्थानों में महिलाओं की असुरक्षा और उनकी सुरक्षा के लिए बनी सरकारी व्यवस्थाओं पर से उठते भरोसे की कमी का प्रतीक बन गया। एक प्रमुख मेडिकल कॉलेज परिसर के भीतर किए गए इस अपराध की क्रूरता ने उन जगहों पर भी बुनियादी सुरक्षा प्रोटोकॉल के पूरी तरह ध्वस्त होने को उजागर किया, जिन्हें सुरक्षित होना चाहिए था।