अभिषेक बनर्जी की संपत्ति से जुड़ा नाम तो भड़कीं सायोनी घोष, बोलीं- बदनाम करने की हो रही साजिश

TMC Leaders Saayoni Ghosh: मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी द्वारा उठाए गए सवालों के बाद कोलकाता नगर निगम ने तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी और उनके करीबियों की संपत्तियों की जांच शुरू कर दी है। अभिषेक बनर्जी से कथित तौर पर जुड़ी कोलकाता की एक संपत्ति से संबंधित आरोपों के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस की सांसद सायनी घोष ने बुधवार को अपनी राय रखते हुए इन दावों को फर्जी करार दिया है। इसके साथ ही उन्होंने अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है।