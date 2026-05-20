PM मोदी पर राहुल गांधी के विवादित बयान पर भड़की BJP: कांग्रेस सांसद को बताया राजनीति का राहु

आपको बता दें कि राहुल गांधी ने बुधवार को कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की आर्थिक व्यवस्था को बेच दिया है। उन्होंने भारत की आर्थिक व्यवस्था अंबानी, अडानी और अमेरिका के हाथों सौंप दी है। अब एक आर्थिक तूफान आने वाला है और PM नरेंद्र मोदी तथा भारत सरकार आपको नहीं बचा पाएगी। वे रोते हुए कहेंगे कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, गलती सिर्फ पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह और RSS की है, क्योंकि उन्होंने ही इसे (संविधान को) बर्बाद किया है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि आपका प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अमित शाह और इनका पूरा संगठन गद्दार है। इन सभी लोगों देश के संविधान को बेच दिया।