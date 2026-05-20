पांच राज्यों में चुनाव के बाद कर्नाटक कांग्रेस में सीएम पोस्ट को लेकर कलह शुरू, उप मुख्यमंत्री ने फिर दिया बड़ा बयान

बेंगलुरु के गलियारों में चर्चा तेज है कि जब 2023 में राज्य में कांग्रेस की सरकार बनी थी, तब हाईकमान ने सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के बीच सत्ता की साझेदारी (पावर-शेयरिंग) का एक गुप्त फॉर्मूला तय किया था। अब जब पांच राज्यों के चुनाव और केरल के आंतरिक मसले सुलझ चुके हैं, तो शिवकुमार के समर्थक चाहते हैं कि पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व अपना वादा निभाए। खुद उप-मुख्यमंत्री ने अपने बयान में कहा है कि वे पार्टी के वफादार सिपाही हैं और आलाकमान जो भी निर्देश देगा, वे उसका पालन करेंगे। हालांकि, उनके इस संयमित बयान के पीछे एक गहरा सियासी संदेश छिपा है, जिसने सिद्धारमैया खेमे की धड़कनें बढ़ा दी हैं।