‘तुम किसी काम के नहीं हो’ टीचर ने क्लास में की बेइज्जती, हॉस्टल के कमरे में फंदे से झूला छात्र

परिवार द्वारा दर्ज शिकायत के अनुसार चुन्नू कुमार को कुछ विषयों में असफल होने के बाद शिक्षकों द्वारा लगातार निशाना बनाया जा रहा था। सहपाठियों और दोस्तों ने भी आरोप लगाया कि उसे क्लास के सामने गुड फोर नथिंग (किसी काम के नहीं हो) कहा जाता था। शिकायत में कहा गया है कि शिक्षकों ने बार-बार अपमानित कर उसका आत्मविश्वास तोड़ दिया था। चुन्नू ने कई दोस्तों से अपनी मानसिक स्थिति और तनाव के बारे में बात की थी। रूममेट अंकित शर्मा ने भी परिवार को बताया कि चुन्नू अक्सर अवसाद में चला जाता थे और लगातार दबाव में रहता था। अंकित उसे संभालने और हिम्मत देने की कोशिश करता था, लेकिन हालात लगातार बिगड़ते चले गए।