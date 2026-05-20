पति ने सरेआम चाकू से गोदकर ली पत्नी की जान, कोर्ट में चल रहा था तलाक का केस

Crime News: हैदराबाद के सेकंदराबाद से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक सनकी पति ने सरेआम अपनी पत्नी पर चाकू से हमला कर दिया और उसकी जान ले ली। यह घटना कावाडीगुडा इलाके की बताई जा रही है और मृतका की पहचान 25 वर्षीय बांगी डेबोरा के रूप में हुई है। डेबोरा मूल रूप से बहादुरपुरा की रहने वाली थी और एक निजी स्पा सेंटर में काम करती थी। डेबोरा का पति राजू मंगलवार को चाकू लेकर स्पा पहुंचा और अन्य कर्मचारियों के सामने ही अपनी पत्नी पर हमला कर दिया। इस हमले में डेबोरा को गंभीर चोटें आई जिसके चलते उसकी मौके पर ही मौत हो गई।