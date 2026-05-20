‘मुस्लिमों को बनाया जा रहा निशाना’, भाजपा की बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ TMC ने किया प्रदर्शन का ऐलान

तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी पर दबाव की राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वह किसी भी जांच या कार्रवाई से डरने वाले नहीं हैं। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि वे जो करना चाहते हैं करें, मेरा संघर्ष बीजेपी के खिलाफ जारी रहेगा। बता दें कि अभिषेक बनर्जी के खिलआफ बिधाननगर नार्थ साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान उनके भाषण भडकाऊ थे। यह मामला भारतीय न्याय संहिता और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धाराओं के तहत दर्ज किया गया है।