जनधन, आयुष्मान भारत और किसान निधि किसके लिए? राहुल के आरोपों पर निर्मला का पलटवार

राहुल के आरोपों पर निर्मला का पलटवार (Patrika Graphics)
Rahul Gandhi Statement: कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने हाल ही में देश के सामने भारी आर्थिक संकट आने की चेतावनी दी है। उनका कहना है कि यह संकट ऐसा है, जिसे रोकना लगभग नामुमकिन होगा। उन्होंने कहा कि इस आर्थिक तूफान से सबसे ज्यादा नुकसान किसानों, युवाओं, छोटे व्यापारियों और छोटे उद्योगों को होगा। साथ ही, पेट्रोल-डीजल (Petrol Diesel Crisis) की बढ़ती कीमतों और महंगाई के आसमान छूने की संभावना पर भी उन्होंने चिंता जताई। राहुल गांधी ने सरकार से सतर्क रहने और अग्रिम तैयारी करने का आग्रह किया है, ताकि आम जनता को बड़े आर्थिक नुकसान से बचाया जा सके।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने राहुल गांधी के बयान का कड़ा जवाब दिया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर लिखा कि 2014 से सरकार समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए काम कर रही है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि गरीब, किसान, युवा, महिलाएं और छोटे उद्योग सरकार की नीतियों के केंद्र में हैं। उनका कहना था कि यदि विपक्ष राष्ट्रनिर्माण में सकारात्मक योगदान नहीं दे सकता, तो उन्हें बाधा डालना बंद करना चाहिए। निर्मला सीतारमण ने लिखा, हम आम जनता के कल्याण पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। एक जिम्मेदार विपक्ष डर और भय का माहौल नहीं पैदा करता।
राहुल गांधी ने विशेष रूप से कहा कि आगामी आर्थिक तूफान से महंगाई बढ़ने, पेट्रोल-डीजल की कीमतें बढ़ने और छोटे उद्योगों व व्यापारियों को नुकसान होने की पूरी संभावना है। उनका कहना है कि सरकार को तुरंत सावधानीपूर्वक कदम उठाने की जरूरत है, ताकि आम जनता को भारी आर्थिक बोझ से बचाया जा सके।
विश्लेषकों का कहना है कि वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों, बढ़ती कच्चे तेल की कीमतों और बैंकिंग क्षेत्र में चुनौतियों के कारण देश की अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ सकता है। उनका यह भी मानना है कि यदि समय रहते नीतिगत कदम नहीं उठाए गए, तो न केवल महंगाई बढ़ सकती है, बल्कि निवेश और रोजगार पर भी असर पड़ सकता है।
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