जनधन, आयुष्मान भारत और किसान निधि किसके लिए? राहुल के आरोपों पर निर्मला का पलटवार

Rahul Gandhi Statement: कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने हाल ही में देश के सामने भारी आर्थिक संकट आने की चेतावनी दी है। उनका कहना है कि यह संकट ऐसा है, जिसे रोकना लगभग नामुमकिन होगा। उन्होंने कहा कि इस आर्थिक तूफान से सबसे ज्यादा नुकसान किसानों, युवाओं, छोटे व्यापारियों और छोटे उद्योगों को होगा। साथ ही, पेट्रोल-डीजल (Petrol Diesel Crisis) की बढ़ती कीमतों और महंगाई के आसमान छूने की संभावना पर भी उन्होंने चिंता जताई। राहुल गांधी ने सरकार से सतर्क रहने और अग्रिम तैयारी करने का आग्रह किया है, ताकि आम जनता को बड़े आर्थिक नुकसान से बचाया जा सके।