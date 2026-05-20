भारत की सैन्य ताकत होगी और मजबूत, अमेरिका ने अपाचे हेलिकॉप्टर और M777 तोपों के लिए दी बड़ी मंजूरी

एम777 अल्ट्रा-लाइट हॉवित्जर तोप अपनी हल्की बनावट और लंबी मारक क्षमता के लिए जानी जाती है। इसका वजन करीब 4200 किलोग्राम है, जो दूसरी तोपों की तुलना में काफी कम माना जाता है। इसे 5 सदस्यीय चालक दल संचालित करता है, जबकि जरूरत पड़ने पर इसमें अधिकतम 7 जवान तैनात किए जा सकते हैं। इसकी सामान्य मारक क्षमता 25 किलोमीटर है, जिसे विशेष गोला-बारूद के जरिए 40 किलोमीटर तक बढ़ाया जा सकता है।