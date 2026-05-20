‘समर्थ पूछता है पेट में किसका बच्चा है…’, ट्विशा शर्मा के आखिरी मैसेज ने खोली ससुराल वालों की पोल, 8 दिन बाद भी नहीं हुआ अंतिम संस्कार

Twisha Sharma Case Bhopal: पूर्व मिस पुणे और एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत का मामला लगातार उलझता जा रहा है। इस केस में अब ससुराल और मायके पक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। एक तरफ ट्विशा की सास और रिटायर्ड जज गिरबाला सिंह ने दावा किया है कि ट्विशा मानसिक बीमारी सिजोफ्रेनिया से पीड़ित थी और नशे की आदी थी, वहीं दूसरी तरफ ट्विशा के परिजन इसे हत्या बता रहे हैं।