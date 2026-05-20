गर्मी ने बढ़ाई बिजली की खपत, भारत में पावर डिमांड ने बनाया नया इतिहास

India Peak Power Demand Hits Record High: देशभर में पड़ रही भीषण गर्मी के बीच बिजली की मांग ने नया रिकॉर्ड बना दिया है। सोमवार को भारत में बिजली की पीक डिमांड 257.37 गीगावाट तक पहुंच गई, जो अब तक का सबसे ऊंचा स्तर है। खास बात यह रही कि ऊर्जा मंत्रालय के मुताबिक इस रिकॉर्ड मांग को बिना किसी शॉर्टफॉल या बड़े पावर कट के पूरा किया गया।