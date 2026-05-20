गर्मी ने बढ़ाई बिजली की खपत, भारत में पावर डिमांड ने बनाया नया इतिहास

India Peak Power Demand Hits Record High (AI Image)
India Peak Power Demand Hits Record High: देशभर में पड़ रही भीषण गर्मी के बीच बिजली की मांग ने नया रिकॉर्ड बना दिया है। सोमवार को भारत में बिजली की पीक डिमांड 257.37 गीगावाट तक पहुंच गई, जो अब तक का सबसे ऊंचा स्तर है। खास बात यह रही कि ऊर्जा मंत्रालय के मुताबिक इस रिकॉर्ड मांग को बिना किसी शॉर्टफॉल या बड़े पावर कट के पूरा किया गया।
ऊर्जा मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, यह रिकॉर्ड सोमवार दोपहर 3:42 बजे दर्ज किया गया। इससे पहले 25 अप्रैल 2026 को देश में 256.1 गीगावाट की पीक बिजली मांग दर्ज हुई थी।
ऊर्जा मंत्रालय ने बताया कि सोमवार रात 10:29 बजे भी देश में बिजली की मांग 247.21 गीगावाट तक पहुंच गई थी। यह समय ऐसा था जब सौर ऊर्जा उपलब्ध नहीं थी, इसके बावजूद पूरी मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया गया।
मंत्रालय के अनुसार, यह उपलब्धि देश के मजबूत ग्रिड प्रबंधन और पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों की क्षमता को दर्शाती है। रात के समय बिजली की इतनी बड़ी मांग को बिना किसी बाधा के पूरा करना अपने आप में बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है।
विशेषज्ञों का मानना है कि देश के कई हिस्सों में लगातार बढ़ते तापमान के कारण एयर कंडीशनर, कूलर और पंखों का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है। इसके साथ ही कृषि क्षेत्रों में सिंचाई की जरूरतों ने भी बिजली की खपत को बढ़ाया है।
ऊर्जा मंत्रालय ने कहा कि आने वाले दिनों में तापमान और बढ़ने की संभावना है, इसलिए बिजली की मांग में और इजाफा हो सकता है।
केंद्र सरकार और राज्यों ने बढ़ती बिजली मांग को देखते हुए पहले से तैयारियां शुरू कर दी थीं। मंत्रालय के मुताबिक, कोयला आपूर्ति की लगातार निगरानी की जा रही है और बिजली उत्पादन इकाइयों को अधिकतम क्षमता पर संचालित रखने के निर्देश दिए गए हैं।
इसके अलावा ट्रांसमिशन नेटवर्क को मजबूत करने और पर्याप्त बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भी कई कदम उठाए गए हैं।
ऊर्जा मंत्रालय ने दावा किया कि देश में फिलहाल बिजली की उपलब्धता पर्याप्त और मजबूत स्थिति में है। मंत्रालय का कहना है कि केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय, कोयला स्टॉक की निगरानी और मजबूत ग्रिड मैनेजमेंट के कारण बढ़ती मांग को बिना कटौती पूरा किया जा रहा है।
सूत्रों के अनुसार, आगामी महीनों में संभावित हीटवेव और अधिकतम बिजली मांग को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त तैयारी भी की जा रही है।
पिछले कुछ वर्षों में देश में बिजली की खपत लगातार बढ़ी है। तेजी से बढ़ते शहरीकरण, घरेलू उपकरणों के इस्तेमाल और औद्योगिक गतिविधियों के कारण बिजली की मांग हर साल नए रिकॉर्ड बना रही है।
विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले समय में भारत को अपनी ऊर्जा क्षमता और रिन्यूएबल एनर्जी नेटवर्क को और मजबूत करना होगा ताकि बढ़ती मांग को स्थायी तरीके से पूरा किया जा सके।
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