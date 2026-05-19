‘रहमान गली’ अचानक बनी ‘राम गली’, आखिर क्यों पाकिस्तान में तेजी से बदला जा रहा नाम

पंजाब सरकार ने लाहौर और आसपास के इलाकों की ऐतिहासिक सड़कों व गलियों के पुराने नाम बहाल करने की योजना को मंजूरी दे दी है। एक अधिकारी के मुताबिक, मुख्यमंत्री मरियम नवाज की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को हरी झंडी दी गई। सरकार का कहना है कि इससे शहर की सांस्कृतिक विरासत और ऐतिहासिक पहचान को फिर से जीवित किया जाएगा। अधिकारी ने बताया कि इस परियोजना का नेतृत्व पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ कर रहे हैं, जो लाहौर विरासत क्षेत्र पुनरुद्धार परियोजना के प्रमुख भी हैं। उनके प्रस्ताव को पिछले सप्ताह कैबिनेट से मंजूरी मिली। पिछली सरकारों में बदले गए कई पुराने नाम अब वापस लाए जाएंगे, जिनमें क्वींस रोड, जेल रोड, डेविस रोड, लक्ष्मी चौक, जैन मंदिर रोड, भगवान पुरा और शांति नगर जैसे इलाके शामिल हैं।