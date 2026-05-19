बांग्लादेश में भारतीय उच्चायोग के एक अधिकारी की संदिग्ध हालात में मौत, जानें डिटेल्स



मृतक नरेंद्र हरियाणा के रहने वाले थे और चटगांव स्थित भारतीय सहायक उच्चायोग में सिक्योरिटी प्रोटोकॉल ऑफिसर के पद पर कार्यरत थे। बताया जा रहा है कि मंगलवार सुबह काफी देर तक उन्होंने अपने कमरे का दरवाजा नहीं खोला। शुरुआत में वहां मौजूद अधिकारियों ने खुद उनसे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और कमरे का दरवाजा खुलवाया। अंदर नरेंद्र का शव बरामद हुआ। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उनका शव एक बाथरूम के दरवाजे के पास पड़ा मिला। इस घटना के बाद उच्चायोग के कर्मचारियों में चिंता का माहौल है।