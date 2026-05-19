अब US फाइटर जेट को आसानी से तबाह कर सकता है ईरान, सीजफायर के दौरान सीख लिया बहुत कुछ, ट्रंप तक पहुंची रिपोर्ट

यह जानकारी उन अमेरिकी सैन्य अधिकारियों ने दी है जो युद्ध की रणनीति पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ईरान ने पिछले कुछ हफ्तों में सीजफायर का फायदा उठाकर अपनी मिसाइल साइट्स को फिर से तैयार किया है, मोबाइल लॉन्चर हटाए हैं और अपनी रक्षा रणनीति को बदला है।