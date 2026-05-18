US-Iran War: क्या ईरान पर हमला करने जा रहा अमेरिका? ट्रंप के ‘लाल तीर’ वाले नक्शे ने बढ़ाई दुनिया की टेंशन

नेतन्याहू पहले ही संकेत दे चुके थे कि ट्रंप के हालिया चीन दौरे के बाद दोनों नेताओं की बातचीत होगी और ईरान इस चर्चा का प्रमुख मुद्दा रहेगा। दोनों नेताओं की बातचीत ऐसे समय में हुई है, जब मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि अमेरिका और इजरायल ईरान के खिलाफ एक और सैन्य कार्रवाई की तैयारी कर सकते हैं। ट्रंप की ताजा सोशल मीडिया पोस्ट ने इन अटकलों को और हवा दे दी है।