18 मई 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

US-Iran War: क्या ईरान पर हमला करने जा रहा अमेरिका? ट्रंप के ‘लाल तीर’ वाले नक्शे ने बढ़ाई दुनिया की टेंशन

Iran-US Tensions: अमेरिकी राष्ट्रपति Donald Trump द्वारा ईरान की ओर लाल तीर दिखाने वाला पश्चिम एशिया का नक्शा साझा करने के बाद अमेरिका-ईरान तनाव फिर बढ़ गया है। ट्रंप की चेतावनी और Benjamin Netanyahu से बातचीत के बाद संभावित सैन्य कार्रवाई को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Ashib Khan

May 18, 2026

West Asia map

डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के नक्शे वाला पोस्ट किया शेयर (Photo-@realDonaldTrump)

US-Iran War: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को सोशल मीडिया पर पश्चिम एशिया का एक नक्शा साझा किया, जिसमें अमेरिकी झंडे के साथ ईरान की ओर कई दिशाओं से लाल तीर जाते हुए दिखाए गए। हालांकि ट्रंप ने पोस्ट में कुछ नहीं कहा है। लेकिन इसके बाद अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव को लेकर नई अटकलें शुरू हो गई हैं।

यह पोस्ट उस चेतावनी के कुछ ही समय बाद सामने आई, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ईरान के पास अमेरिका समर्थित शांति प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए बहुत कम समय बचा है। इस बयान के बाद अमेरिका और इजरायल की ओर से ईरान के खिलाफ संभावित सैन्य कार्रवाई को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं।

ईरान को ट्रंप की सख्त चेतावनी

हालांकि इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को सख्त चेतावनी दी थी। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा- ईरान के लिए समय तेजी से खत्म हो रहा है। उन्हें तुरंत फैसला लेना होगा, वरना उनके पास कुछ भी नहीं बचेगा। समय बेहद महत्वपूर्ण है।

बता दें कि ट्रंप का यह बयान उस बैठक के बाद आया, जिसमें ट्रंप ने इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से बातचीत की थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों नेताओं के बीच ईरान और जारी संघर्ष को लेकर विस्तार से चर्चा हुई।

ट्रंप-नेतन्याहू बातचीत से बढ़ी अटकलें

नेतन्याहू पहले ही संकेत दे चुके थे कि ट्रंप के हालिया चीन दौरे के बाद दोनों नेताओं की बातचीत होगी और ईरान इस चर्चा का प्रमुख मुद्दा रहेगा। दोनों नेताओं की बातचीत ऐसे समय में हुई है, जब मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि अमेरिका और इजरायल ईरान के खिलाफ एक और सैन्य कार्रवाई की तैयारी कर सकते हैं। ट्रंप की ताजा सोशल मीडिया पोस्ट ने इन अटकलों को और हवा दे दी है।

नाजुक संघर्षविराम के बीच तनाव

अमेरिका और ईरान के बीच 8 अप्रैल से एक नाजुक संघर्षविराम लागू है। हालांकि, व्यापक शांति समझौते को लेकर जारी बातचीत में अब तक कोई खास प्रगति नहीं हुई है। हाल के हफ्तों में कूटनीतिक वार्ता फिर से शुरू कराने की कोशिशें भी सफल नहीं हो पाई हैं।

ईरान का दावा- अमेरिका ने नहीं दी बड़ी रियायत

सोमवार को ईरानी मीडिया ने दावा किया कि वॉशिंगटन ने बातचीत के दौरान कोई बड़ी रियायत नहीं दी। ईरान की समाचार एजेंसी ने रिपोर्ट में कहा कि अमेरिका ने पांच बिंदुओं वाला प्रस्ताव रखा है।

रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका चाहता है कि ईरान केवल एक परमाणु केंद्र को ही चालू रखे। साथ ही, ईरान के पास मौजूद उच्च संवर्धित यूरेनियम का भंडार अमेरिका को सौंपने की भी मांग की गई है।

ये भी पढ़ें

इजरायल-लेबनान सीजफायर फिर बेअसर, दक्षिणी लेबनान पर ताबड़तोड़ एयरस्ट्राइक; हिज्बुल्लाह का भी पलटवार
विदेश
israel airstrikes Lebanon

खबर शेयर करें:

Published on:

18 May 2026 12:22 pm

Hindi News / World / US-Iran War: क्या ईरान पर हमला करने जा रहा अमेरिका? ट्रंप के ‘लाल तीर’ वाले नक्शे ने बढ़ाई दुनिया की टेंशन

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

बंदूकधारियों ने की ताबड़तोड़ गोलीबारी, मैक्सिको में 10 लोगों की मौत

Gunmen
विदेश

यूएई न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमले पर भारत ने जताई चिंता, बातचीत और डिप्लोमेसी के ज़रिए शांति की अपील

Drone attack on nuclear plant in UAE
विदेश

इज़रायल ने फिर किया सीज़फायर तार-तार, एयरस्ट्राइक्स से लेबनान में मचाई तबाही

Israel carries out airstrikes in Lebanon
विदेश

US-China Relations: क्या दुनिया को बांट लेना चाहते हैं अमेरिका व चीन? जानें भारत के सामने क्या है चुनौतियां

Donald Trump Xi Jinping meeting
विदेश

ट्रंप की ईरान पर सख्ती: ना पैसा, ना ज्यादा परमाणु प्लांट, 400 किलो यूरेनियम अमेरिका ले जाएगा

Iran America War
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.