यूएई न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमले पर भारत ने जताई चिंता, बातचीत और डिप्लोमेसी के ज़रिए शांति की अपील

संयुक्त अरब अमीरात - यूएई (United Arab Emirates - UAE) में अबू धाबी (Abu Dhabi) स्थित बाराकाह न्यूक्लियर पावर प्लांट (Barakah Nuclear Power Plant) पर रविवार को ड्रोन अटैक हुआ, जिससे हाहाकार मच गया। यह यूएई का एकमात्र न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जो देश की कुल बिजली का लगभग एक चौथाई हिस्सा उत्पादित करता है। अबू धाबी मीडिया ऑफिस के अनुसार तीन ड्रोन्स देश की पश्चिमी बॉर्डर (सऊदी अरब की दिशा) से घुसे। यूएई के एयर डिफेंस ने दो ड्रोन्स को मार गिराया, लेकिन तीसरा ड्रोन न्यूक्लियर पावर प्लांट के एक जनरेटर से जा टकराया, जिससे आग लग गई। आग पर तुरंत काबू पा लिया और कोई हताहत नहीं हुआ और रेडिएशन लेवल भी पूरी तरह सामान्य रहा। यूएई ने इस हमले को आतंकी हमला करार दिया। अब इस मामले पर भारत (India) की प्रतिक्रिया सामने आ गई है।