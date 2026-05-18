इज़रायल ने फिर किया सीज़फायर तार-तार, एयरस्ट्राइक्स से लेबनान में मचाई तबाही

इज़रायल को जवाब देने के लिए हिज़बुल्लाह भी पूरी तरह से एक्टिव है और क्षेत्र में इज़रायली सैनिकों पर हमला करने के साथ ही नॉर्थ इज़रायल में समय-समय पर ड्रोन अटैक्स कर रहा है। हिज़बुल्लाह ने बयान जारी कर कहा कि उसके लड़ाकों ने रविवार को एक इज़रायली सैन्य वाहन पर आत्मघाती ड्रोन से हमला किया और बयादा शहर में इज़रायली सैनिकों की एक टुकड़ी पर हमला किया। हालांकि इज़रायली सेना के लगातार हमलों के आगे हिज़बुल्लाह को कुछ खास कामयाबी नहीं मिल रही।