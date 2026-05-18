ट्रंप की ईरान पर सख्ती: ना पैसा, ना ज्यादा परमाणु प्लांट, 400 किलो यूरेनियम अमेरिका ले जाएगा

अमेरिकी पक्ष ने कोई भी युद्ध क्षति मुआवजा देने से साफ इनकार कर दिया है। ईरान ने पाकिस्तान के जरिए जो प्रस्ताव भेजा था, उसमें मुआवजे की मांग थी, लेकिन वाशिंगटन ने उसे ठुकरा दिया। इसके अलावा अमेरिका 400 किलो समृद्ध यूरेनियम ईरान से लेना चाहता है।ईरान के फ्रोजन एसेट्स का 25 प्रतिशत हिस्सा अभी भी रिलीज नहीं किया जाएगा। सिर्फ एक परमाणु सुविधा को ही काम करने की इजाजत मिलेगी, बाकी सब बंद करने होंगे। लेबनान समेत पूरे इलाके में लड़ाई रोकने के मुद्दे को भी बातचीत से सुलझाना होगा। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि ये शर्तें पूरी होने पर ही स्थायी शांति हो सकती है।