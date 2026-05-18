18 मई 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

बांग्लादेश में ‘डोनाल्ड ट्रंप’ नाम का भैंसा बना सुपरस्टार! 700 किलो है वजन, लोग दूर-दूर से लेने पहुंच रहे सेल्फी

Bangladesh Viral Buffalo: बांग्लादेश में 700 किलो का भैंसा ‘डोनाल्ड ट्रंप’ नाम से वायरल हो गया है। लोग इसकी ट्रंप जैसी हेयरस्टाइल और लुक को देखकर हैरान हैं और दूर-दूर से सेल्फी लेने पहुंच रहे हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

May 18, 2026

Donald Trump Buffalo Viral in Bangladesh

Donald Trump Buffalo Viral in Bangladesh (Image Viral on X)

Donald Trump Buffalo Viral in Bangladesh: बांग्लादेश में ईद-अल-अजहा से पहले एक अनोखा भैंसा सोशल मीडिया और लोगों के बीच चर्चा का बड़ा विषय बन गया है। करीब 700 किलो वजनी इस सफेद भैंसे का नाम लोगों ने ‘डोनाल्ड ट्रंप’ रख दिया है। इसकी वजह है इसका अनोखा लुक, हल्के रंग की चमड़ी और सिर के बाल, जो कई लोगों को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की याद दिलाते हैं।

ढाका के पास एक फार्म में मौजूद यह भैंसा अब स्थानीय आकर्षण बन चुका है। लोग दूर-दूर से इसे देखने पहुंच रहे हैं और इसके साथ सेल्फी ले रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी इसकी तस्वीरें और वीडियो तेजी से वायरल हो रही हैं।

क्यों पड़ा डोनाल्ड ट्रंप नाम?

स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस भैंसे के मालिक जियाउद्दीन मृधा ने बताया कि उनके छोटे भाई ने सबसे पहले इस जानवर की तुलना डोनाल्ड ट्रंप से की थी। इसके बाद इसका नाम ही ‘डोनाल्ड ट्रंप’ पड़ गया। भैंसे की सफेद त्वचा और हल्के रंग के बाल लोगों को ट्रंप के चर्चित हेयरस्टाइल जैसे लगते हैं। हालांकि कई लोग मजाक में यह भी कह रहे हैं कि दिखने में ट्रंप जैसा होने के बावजूद इसका स्वभाव काफी शांत और सौम्य है।

एक स्थानीय आगंतुक ने बांग्लादेशी अखबार से बातचीत में कहा, चेहरा और बाल देखकर ट्रंप याद आ जाते हैं, लेकिन यह असली ट्रंप से कहीं ज्यादा शांत है।

ईद से पहले बना आकर्षण का केंद्र

ईद-अल-अजहा के मौके पर बांग्लादेश में बड़े जानवरों की खरीद-बिक्री का बाजार काफी सक्रिय रहता है। ऐसे में यह भैंसा लोगों के लिए खास आकर्षण का केंद्र बन गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह भैंसा पहले ही बिक चुका है लेकिन इसके बावजूद लोग इसे देखने फार्म तक पहुंच रहे हैं।

‘नेतन्याहू’ नाम का दूसरा भैंसा भी वायरल

सिर्फ ‘डोनाल्ड ट्रंप’ ही नहीं, बल्कि बांग्लादेश में एक और भैंसा भी सुर्खियों में है जिसका नाम इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर रखा गया है। नारायणगंज इलाके में मौजूद यह भैंसा करीब 750 किलो वजनी बताया जा रहा है। स्थानीय रिपोर्ट्स के अनुसार, यह भैंसा बेहद आक्रामक स्वभाव का है और अक्सर अपने हैंडलर्स पर झपटने की कोशिश करता है।

फार्म मैनेजर ने मजाकिया अंदाज में कहा कि इस भैंसे में चालाकी और गुस्से का अनोखा मिश्रण है, जिसकी वजह से इंटरनेट पर लोग इसकी तुलना नेतन्याहू से कर रहे हैं।

सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

दोनों भैंसों की तस्वीरें और वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर मजेदार प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई है। कुछ लोग इनकी तुलना विश्व नेताओं से करना हास्यास्पद लेकिन दिलचस्प बता रहे हैं, तो कुछ इसे सिर्फ मजाक और इंटरनेट ट्रेंड का हिस्सा मान रहे हैं। हालांकि एक बात साफ है कि ईद से पहले ये दोनों भैंसे बांग्लादेश में किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं बन गए हैं।

ये भी पढ़ें

अबू धाबी न्यूक्लियर पावर प्लांट पर ड्रोन अटैक: बाल-बाल बचा मुख्य रिएक्टर, यूएई बोला- संप्रभुता से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं, देंगे मुंहतोड़ जवाब
विदेश
Drone Strike Near Abu Dhabi Nuclear Power Plant

खबर शेयर करें:

Updated on:

18 May 2026 04:59 am

Published on:

18 May 2026 04:54 am

Hindi News / World / बांग्लादेश में ‘डोनाल्ड ट्रंप’ नाम का भैंसा बना सुपरस्टार! 700 किलो है वजन, लोग दूर-दूर से लेने पहुंच रहे सेल्फी

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

अमेरिका में एयर शो के दौरान बड़ा हादसा: इडाहो में हवा में टकराए दो अमेरिकी लड़ाकू विमान, आसमान में मची तबाही

America Air Show Crash
विदेश

‘समय खत्म हो रहा है, ईरान तुरंत संभले वरना नामोनिशान मिट जाएगा’, डोनाल्ड ट्रंप की अब तक की सबसे भयानक चेतावनी

Donald Trump on Iran
विदेश

PM मोदी को स्वीडन का सर्वोच्च सम्मान: ‘रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार’ से नवाजे गए प्रधानमंत्री, मिला 31वां अंतरराष्ट्रीय अवॉर्ड

PM Modi Conferred Royal Order of Polar Star Sweden
राष्ट्रीय

अबू धाबी न्यूक्लियर पावर प्लांट पर ड्रोन अटैक: बाल-बाल बचा मुख्य रिएक्टर, यूएई बोला- संप्रभुता से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं, देंगे मुंहतोड़ जवाब

Drone Strike Near Abu Dhabi Nuclear Power Plant
विदेश

PM मोदी के स्वीडन दौरे का मेगा आगाज, ग्रीन ट्रांजिशन और AI तकनीक को बूस्ट करने पर रहेगा दोनों देशों का फोकस

PM Modi Sweden Visit Delegation Level Talks
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.