बांग्लादेश में ‘डोनाल्ड ट्रंप’ नाम का भैंसा बना सुपरस्टार! 700 किलो है वजन, लोग दूर-दूर से लेने पहुंच रहे सेल्फी

स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस भैंसे के मालिक जियाउद्दीन मृधा ने बताया कि उनके छोटे भाई ने सबसे पहले इस जानवर की तुलना डोनाल्ड ट्रंप से की थी। इसके बाद इसका नाम ही ‘डोनाल्ड ट्रंप’ पड़ गया। भैंसे की सफेद त्वचा और हल्के रंग के बाल लोगों को ट्रंप के चर्चित हेयरस्टाइल जैसे लगते हैं। हालांकि कई लोग मजाक में यह भी कह रहे हैं कि दिखने में ट्रंप जैसा होने के बावजूद इसका स्वभाव काफी शांत और सौम्य है।