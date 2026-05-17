अबू धाबी न्यूक्लियर पावर प्लांट पर ड्रोन अटैक: बाल-बाल बचा मुख्य रिएक्टर, यूएई बोला- संप्रभुता से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं, देंगे मुंहतोड़ जवाब

Drone Strike Near Abu Dhabi Nuclear Power Plant: संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने रविवार को दावा किया कि अबू धाबी स्थित बराकाह न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास ड्रोन हमला हुआ, जिसके बाद इलाके में आग लग गई। यूएई सरकार ने इस घटना को खतरनाक उकसावा और देश की संप्रभुता पर हमला करार देते हुए कड़ी प्रतिक्रिया की चेतावनी दी है।