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डोनाल्ड ट्रंप पर लगा 200 डॉलर का जुर्माना! शेयर ट्रेडिंग की जानकारी छिपाने का आरोप

US President Donald Trump: रिपोर्ट्स के अनुसार, ट्रंप ने फरवरी 2026 में माइक्रोसॉफ्ट और अमेजन के 50 लाख से 2.5 करोड़ डॉलर तक के शेयर बेचे थे।

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भारत

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Shaitan Prajapat

May 17, 2026

Donald Trump

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (ANI)

US President Donald Trump Fined: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर शेयर ट्रेडिंग को लेकर विवादों में घिर गए हैं। ऑफिस ऑफ गवर्नमेंट एथिक्स (OGE) के नियमों का उल्लंघन करने पर उन पर 200 डॉलर का जुर्माना लगाया गया है। ट्रंप पर आरोप है कि उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन और एनवीडिया के करोड़ों डॉलर के शेयर ट्रेड्स की जानकारी निर्धारित समयसीमा के अंदर सार्वजनिक नहीं की।

शेयर बाजार के चक्कर में फंसे डोनाल्ड ट्रंप

रिपोर्ट्स के अनुसार, ट्रंप ने फरवरी 2026 में माइक्रोसॉफ्ट और अमेजन के 50 लाख से 2.5 करोड़ डॉलर तक के शेयर बेचे थे। मार्च में उन्होंने इन्हीं कंपनियों के करोड़ों डॉलर के शेयर फिर से खरीदे। इसके अलावा 10 फरवरी को उन्होंने एनवीडिया के शेयर भी खरीदे, जिसके कुछ दिनों बाद कंपनी ने मेटा प्लेटफॉर्म्स के साथ डेटा सेंटर प्रोजेक्ट की घोषणा की और शेयरों में 2.5 प्रतिशत की तेजी आई।

डोनाल्ड ट्रंप नियमों के उल्लंघन के मामले में दोषी करार!

अमेरिकी नियमों के मुताबिक, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को 1,000 डॉलर से अधिक मूल्य के किसी भी शेयर ट्रेड की जानकारी 45 दिनों के अंदर सार्वजनिक करनी होती है। ट्रंप ने इस समयसीमा का पालन नहीं किया। इससे पहले मार्च 2026 और अगस्त 2025 में भी ऐसी ही देरी पर उन पर जुर्माना लग चुका है।

व्हाइट हाउस का टिप्पणी करने से इनकार

ट्रंप की संपत्तियां फिलहाल उनके बच्चों द्वारा प्रबंधित एक ट्रस्ट में रखी गई हैं। हालांकि यह पारंपरिक ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं है, इसलिए ट्रंप को अपने निवेश की जानकारी रहने की संभावना बनी रहती है। व्हाइट हाउस ने इस मामले पर टिप्पणी करने से इनकार करते हुए इसे ट्रंप ऑर्गनाइजेशन को भेज दिया है।

ट्रंप ऑर्गनाइजेशन की प्रवक्ता किम्बर्ली बेंजा ने कहा कि राष्ट्रपति के निवेश थर्ड-पार्टी द्वारा मैनेज किए जाते हैं और ट्रंप या उनका परिवार किसी निर्णय में शामिल नहीं होता। 2024 में दोबारा राष्ट्रपति चुने जाने के बाद ट्रंप ने 60 करोड़ डॉलर से अधिक आय और 1.6 अरब डॉलर की संपत्ति घोषित की थी।
विशेषज्ञों का कहना है कि सार्वजनिक पद पर रहते हुए शेयर ट्रेडिंग हितों के टकराव का खतरा पैदा करती है। अमेरिका में इस पर लंबे समय से बहस चल रही है।

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Published on:

17 May 2026 08:41 pm

Hindi News / World / डोनाल्ड ट्रंप पर लगा 200 डॉलर का जुर्माना! शेयर ट्रेडिंग की जानकारी छिपाने का आरोप

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