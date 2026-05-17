डोनाल्ड ट्रंप पर लगा 200 डॉलर का जुर्माना! शेयर ट्रेडिंग की जानकारी छिपाने का आरोप

ट्रंप ऑर्गनाइजेशन की प्रवक्ता किम्बर्ली बेंजा ने कहा कि राष्ट्रपति के निवेश थर्ड-पार्टी द्वारा मैनेज किए जाते हैं और ट्रंप या उनका परिवार किसी निर्णय में शामिल नहीं होता। 2024 में दोबारा राष्ट्रपति चुने जाने के बाद ट्रंप ने 60 करोड़ डॉलर से अधिक आय और 1.6 अरब डॉलर की संपत्ति घोषित की थी।

विशेषज्ञों का कहना है कि सार्वजनिक पद पर रहते हुए शेयर ट्रेडिंग हितों के टकराव का खतरा पैदा करती है। अमेरिका में इस पर लंबे समय से बहस चल रही है।