Dragon को खुली चेतावनी: ‘ताइवान नहीं है यूक्रेन, हमला हुआ तो लाशें नहीं उठा पाएगा चीन!’

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में 13 से 15 मई के बीच चीन का राजकीय दौरा किया था। जेएनयू प्रोफेसर ने इस दौरे का विश्लेषण करते हुए कहा कि ताइवान के पास ऐसे हाई-टेक सैन्य हथियार हैं, जो चीन के मुख्य भूभाग के अंदर तक तबाही मचा सकते हैं। इसके अलावा, चीन का करीब 4 ट्रिलियन डॉलर का व्यापार इसी ताइवान जलडमरूमध्य से होता है, जो युद्ध की स्थिति में पूरी तरह तबाह हो जाएगा। ट्रंप की इस यात्रा में रोज गार्डन की सैर और भव्य दावतों का दिखावा तो खूब हुआ, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति खाली हाथ वापस लौटे। एलन मस्क, टिम कुक और जेन्सेन हुआंग जैसे 30 बड़े टेक दिग्गजों के शामिल होने के बावजूद कोई बड़ा निवेश समझौता नहीं हो सका। यहां तक कि एनवीडिया की H200 एआई चिप्स की चीन को बिक्री पर भी कोई सहमति नहीं बन पाई, जिससे टेक जगत को बड़ी निराशा हुई है।