US Iran Nuclear Negotiations: अमेरिका ने ईरान के सामने रखीं 5 सख्त शर्तें, 400 किलो यूरेनियम सौंपने का अल्टीमेटम!

विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका द्वारा रखी गई इन बेहद सख्त शर्तों के बाद दोनों देशों के बीच कूटनीतिक खाई और चौड़ी हो गई है, जिससे पूरे मिडिल ईस्ट में एक बार फिर युद्ध के बादल मंडराने लगे हैं। दरअसल, इस पूरे विवाद की जड़ें इस साल 28 फरवरी को हुए अमेरिका और इजरायल के संयुक्त सैन्य हमलों से जुड़ी हैं, जिसके जवाब में ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज' जैसे संवेदनशील समुद्री व्यापारिक मार्ग पर जहाजों की आवाजाही को बाधित कर दिया था। चूंकि वैश्विक तेल आपूर्ति का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी जलडमरूमध्य से होकर गुजरता है, इसलिए यहां उपजा जरा सा भी तनाव दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों को आसमान पर पहुंचा सकता है। हालांकि, अप्रैल महीने में पाकिस्तान की मध्यस्थता के बाद दोनों देशों के बीच एक अस्थायी युद्धविराम पर सहमति तो बनी थी, लेकिन स्थाई शांति समझौते को लेकर बातचीत किसी तार्किक नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। अब अमेरिका के इस रुख के बाद ईरान के संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाघर कलीबाफ ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि डोनल्ड ट्रंप ने उनके शांति प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, तो इसका भारी हर्जाना अमेरिकी करदाताओं को भुगतना पड़ सकता है, जो आने वाले दिनों में सीधे सैन्य टकराव का संकेत है।