ईरान से समझौते के लिए डोनाल्ड ट्रंप तैयार, बोले- ‘हमें उनसे बस एक बात की ही गारंटी चाहिए’

अब ट्रंप ने 20 साल की लंबी अवधि का जिक्र किया है। यह प्रस्ताव पहले की बातचीत में भी आ चुका था, जहां अमेरिका 20 साल का ब्रेक चाहता था, लेकिन ईरान इसे 3-5 साल तक सीमित रखना चाहता था। ट्रंप का ताजा बयान दिखाता है कि अगर ईरान वाकई में मजबूत गारंटी दे, तो वाशिंगटन तैयार है आगे बढ़ने के लिए।