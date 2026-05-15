अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से क्यूबा की हालत खराब, बंद हुई पेट्रोल-डीज़ल की सप्लाई

Cuba Energy Crisis: क्यूबा लंबे समय से आर्थिक दबाव और संसाधनों की कमी से जूझ रहा है। अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण देश की ऊर्जा व्यवस्था लगातार कमजोर होती गई। अब क्यूबा सरकार ने स्वीकार किया है कि देश में डीजल और फ्यूल ऑयल लगभग पूरी तरह समाप्त हो चुका है। ऊर्जा मंत्री विसेंटे दे ला ओ लेवी ने कहा कि देश के पास ईंधन का कोई सुरक्षित भंडार नहीं बचा है। उन्होंने बताया कि गैस की सीमित उपलब्धता के कारण बिजली संकट तेजी से गहरा रहा है और हालात गंभीर हो चुके हैं।