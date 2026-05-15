PM मोदी के प्लेन को F-16 ने किया एस्कॉर्ट, UAE पहुंचते ही प्रधानमंत्री ने ईरान को दे दिया साफ संदेश

पीएम मोदी ने जोर देकर कहा कि युद्ध की वजह से पूरी दुनिया प्रभावित हो रही है। भारत हमेशा से बातचीत और कूटनीति के रास्ते पर चलकर समस्याओं का हल निकालने का पक्ष रखता है। उन्होंने साफ कहा - भारत हर स्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। शांति और स्थिरता जल्द बहाल करने के लिए भारत हर संभव मदद को तैयार है।