Gangwar In Haiti: हैती में गैंगवार, 78 लोगों की हुई मौत

हैती को सबसे गरीब कैरेबियाई देश माना जाता है, जहाँ पिछले दो वर्षों में तेज़ी से गैंगवार बढ़ा है। तेज़ी से बढ़ रही हिंसा की वजह से देश में गरीबी भी बढ़ रही है। हैती में गैंगवार ने अर्थव्यवस्था को पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। इस वजह से व्यापार, परिवहन और कृषि पर काफी नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। एक्सटॉर्शन, अपहरण और लूट के कारण कई व्यवसाय बंद हो रहे हैं, रोजगार घट रहा है और मुद्रास्फीति बढ़ रही है। लाखों लोग विस्थापित हो चुके हैं, जिससे उनकी आजीविका छिन गई है। कृषि उत्पादन प्रभावित होने से खाद्य असुरक्षा भी बढ़ी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 5 मार्च से 11 मई के बीच हैती में अलग-अलग गैंगवॉर की घटनाओं में करीब 305 लोग मारे गए और 277 घायल हुए। इनमें 63 आम नागरिक थे, जिनमें 17 महिलाएं और 13 बच्चे शामिल थे। बाकी मारे गए ज़्यादातर गैंगस्टर्स थे।