31 मार्च 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

हैती में गैंग ने मचाया कत्लेआम, 70 लोगों की मौत से सड़क पर बिछ गई लाशें

Haiti Violence: हैती में एक बार फिर गैंग अटैक का मामला सामने आया है। इस हमले में 70 लोगों ने अपनी जान गंवा दी।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Mar 31, 2026

Gang attack in Haiti

Gang attack in Haiti

कैरेबियाई देश हैती (Haiti) पिछले कई सालों से हिंसा से जूझ रहा है। समय-समय पर देश में हिंसक हमलों के मामले देखने को मिलते हैं। अब एक बार फिर हैती में गैंग अटैक का मामला सामने आया है। हैती के केंद्रीय क्षेत्र आर्टिबोनाइट (Artibonite) में रविवार को ग्रान ग्रिफ गैंग (Gran Grif Gang) के गैंगस्टर्स ने पेटाइट-रिविएर डी ल'आर्टिबोनाइट (Petite Rivière de l’Artibonite) के पास जीन-डेनिस (Jean-Denis) इलाके में हमला कर दिया, जिससे हाहाकार मच गया।

बरसाईं ताबड़तोड़ गोलियाँ

ग्रान ग्रिफ गैंग के गैंगस्टर्स ने जीन-डेनिस इलाके में ताबड़तोड़ गोलियाँ बरसाईं और आम नागरिकों को निशाना बनाया। यह हमला सोमवार तक जारी रहा। गैंगस्टर्स ने करीब 50 घरों को आग के आग के हवाले कर दिया और दर्जनों वाहनों को भी जलाकर खाक कर दिया। जगह-जगह सड़कों पर गड्ढे कर दिए। करीब 6,000 लोग इस वजह से अपना घर छोड़कर भागने के लिए मजबूर हो गए।

70 लोगों की मौत

इस गैंग अटैक में 70 लोगों की मौत हो गई। ह्यूमन राइट्स ग्रुप के शुरुआती आंकड़ों में मृतकों की संख्या 16 बताई जा रही थी। बाद में यह आंकड़ा बढ़ गया। गैंग अटैक के बाद सड़कों पर लाशें बिछ गईं और खून की नदी बह गई। इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत है।

30 से ज़्यादा लोग घायल

30 से ज़्यादा लोग इस हमले में घायल हो गए, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। घायलों को सेंट निकोलस अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ उनका इलाज चल रहा है। कई घायलों को गंभीर चोट आई, जिसकी वजह से सर्जरी की ज़रूरत पड़ी।

हैती में नहीं सुधर रहे हालात

संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रवक्ता ने हैती में इस नरसंहार की कड़े शब्दों में निंदा की और जांच की मांग की। ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स ने सरकार और सुरक्षा बलों पर आरोप लगाया कि उन्होंने आर्टिबोनाइट को खूंखार गैंग्स के हवाले कर दिया है। पुलिस की देरी से गैंगस्टर्स भी घटनास्थल से फरार हो गए। संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अब हैती में अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा बल की तैनाती पर जोर दे रहे हैं। यह गैंग अटैक हैती में कमजोर सुरक्षा स्थिति को उजागर करती है। देश में इस वजह से हालात काफी बिगड़ गए हैं और सुधर नहीं रहे हैं। इतना ही नहीं, देश की अर्थव्यवस्था भी चरमरा रही है। लोगों को डर के साये में जीना पड़ रहा है।

ये भी पढ़ें

पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर दागा रॉकेट, मचा हाहाकार
विदेश
Pakistan rocket attack on Afghanistan

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

world news

World News in Hindi

Updated on:

31 Mar 2026 08:06 am

Published on:

31 Mar 2026 07:33 am

Hindi News / World / हैती में गैंग ने मचाया कत्लेआम, 70 लोगों की मौत से सड़क पर बिछ गई लाशें

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

भारत के लिए उड़ान भरने वाला था ईरानी विमान, तभी अमेरिका ने कर दिया हमला

Iran US War,US Airstrike in Iran,India Aid Mission,Iranian plane Hit By US,Mashhad Airport,
विदेश

US-Israel-Iran War: ईरान नहीं हुआ कमजोर? अमेरिका पर खाड़ी देशों की ओर से जंग जारी रखने का दबाव

Donald Trump
विदेश

निकोलस मादुरो को जबरन गिरफ्तार करने के बाद अमेरिका का एक और बड़ा कदम, वेनेजुएला में एंबेसी फिर से चालू

Donald Trump
विदेश

ट्रंप की खार्ग आइलैंड पर हमले की धमकी के बाद ईरान का पलटवार, कुवैत के तेल टैंकर पर किया हमला

Iran strikes Kuwaiti oil tanker
विदेश

इस देश के पूर्व राष्ट्रपति का हुआ निधन, 67 साल की उम्र में ली आखिरी सांस

Suriname former president Chandrikapersad Santokhi
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.