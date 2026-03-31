हैती में गैंग ने मचाया कत्लेआम, 70 लोगों की मौत से सड़क पर बिछ गई लाशें

संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रवक्ता ने हैती में इस नरसंहार की कड़े शब्दों में निंदा की और जांच की मांग की। ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स ने सरकार और सुरक्षा बलों पर आरोप लगाया कि उन्होंने आर्टिबोनाइट को खूंखार गैंग्स के हवाले कर दिया है। पुलिस की देरी से गैंगस्टर्स भी घटनास्थल से फरार हो गए। संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अब हैती में अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा बल की तैनाती पर जोर दे रहे हैं। यह गैंग अटैक हैती में कमजोर सुरक्षा स्थिति को उजागर करती है। देश में इस वजह से हालात काफी बिगड़ गए हैं और सुधर नहीं रहे हैं। इतना ही नहीं, देश की अर्थव्यवस्था भी चरमरा रही है। लोगों को डर के साये में जीना पड़ रहा है।