चीन में डोनाल्ड ट्रंप-शी जिनपिंग की बातचीत से गुस्से में ईरान, अब अमेरिका को लेकर कर दिया एक और बड़ा ऐलान

Superpower : वैश्विक राजनीति में इन दिनों भारी उथल-पुथल मची हुई है। इसी बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने दुनिया भर के कूटनीतिक हलकों में खलबली मचा दी है। उनका कहना है कि दशकों तक पूरी दुनिया पर राज करने वाला सुपर पॉवर अमेरिका अब तेजी से अपने पतन की ओर बढ़ रहा है। यह बयान सिर्फ एक राजनीतिक टिप्पणी नहीं है, बल्कि बदलते वैश्विक समीकरणों की ओर एक सीधा इशारा है।