ईरान की नई चाल: ट्रंप-जिनपिंग मुलाकात के बीच चीन समेत दर्जनों जहाजों को सुरक्षित रास्ता देने की इजाजत

मीडिया रिपोर्ट इस बात की ओर भी इशारा करती है कि ईरान इसके जरिए अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों को एक स्पष्ट संदेश देना चाहता है। वह यह दिखाना चाहता है कि खाड़ी की सुरक्षा और समुद्री रास्तों का नियंत्रण उसके हाथ में है, और वह अपने दोस्तों व दुश्मनों के बीच फर्क करना अच्छी तरह जानता है। इस घटनाक्रम से वैश्विक तेल बाजार ने भी राहत की सांस ली है। अगर होर्मुज स्ट्रेट में किसी भी तरह की रुकावट आती है, तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें आसमान छूने लगती हैं। फिलहाल ईरान के इस फैसले से सप्लाई चेन सुचारू बनी हुई है और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर मंडराता एक बड़ा खतरा टल गया है।