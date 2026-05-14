‘अब PM कीर स्टार्मर पर भरोसा नहीं रहा’, इतना कहकर स्वास्थ्य मंत्री ने दिया इस्तीफा, ब्रिटेन की राजनीति में हलचल

स्ट्रीटिंग से अपने पत्र के माध्यम से स्टार्मर को कहा कि अब यह साफ है कि आप अगले आम चुनाव में लेबर पार्टी का नेतृत्व नहीं कर पाएंगे। इस बीच, स्ट्रीटिंग ने अपने कार्यकाल के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं में कुछ उपलब्धियां गिनाईं। उन्होंने कहा कि वेटिंग लिस्ट में 1।1 लाख की कमी आई है, एम्बुलेंस की रिस्पॉन्स तेज हुई है और 20,000 नए जीपी डॉक्टर भर्ती किए गए हैं।