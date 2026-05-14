हॉर्मुज संकट के बीच ईरान के खिलाफ एक साथ आगे आए अमेरिका-चीन, कहा- ‘ परमाणु हथियार कभी बनाने नहीं देंगे’

Nuclear Stalemate : दुनिया की दो सबसे बड़ी महाशक्तियों, अमेरिका और चीन के बीच हाल ही में हुई उच्च स्तरीय चर्चा से चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग इस बात पर पूरी तरह सहमत दिख रहे हैं कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए। हालांकि, यह स्थिति विरोधाभासों से भरी हुई है। गौरतलब है कि ईरान हमेशा से कहता रहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है, और इसी भरोसे के साथ उसने परमाणु समझौता किया था। विडंबना यह है कि ट्रंप ने ही अपने पिछले कार्यकाल में अमेरिका को इस समझौते से बाहर निकाला था, जिसके बाद ईरान अब उनकी हर शर्त मानने के लिए तैयार नहीं दिख रहा है।