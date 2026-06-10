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Iran-US War: बहरीन के बाद जॉर्डन पर IRGC ने किया हमला, अमेरिकी सैन्य ठिकाने पर दागीं बैलिस्टिक मिसाइलें

IRGC Attacks Jordan: ईरान पर अमेरिकी सेना के हमले के बाद आईआरजीसी ने पहले बहरीन को निशाना बनाया और अब जॉर्डन पर हमला कर दिया है।

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भारत

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Tanay Mishra

Jun 10, 2026

Iran's ballistic missile

ईरान ने जॉर्डन पर किया हमला (File Photo)

अमेरिका (United States of America) की सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर के क्रैश होने के बाद अमेरिकी सेना ने तड़के सुबह ईरान (Iran) पर हमला कर दिया। इस दौरान अमेरिकी सेना ने केशम आइलैंड, सिरिक, बंदर अब्बास, कोह-ए-मुबारक और जास्क को निशाना बनाया और एयर डिफेंस, रडार और होर्मुज स्ट्रेट (Strait of Hormuz) के पास के सैन्य ठिकानों पर हमले किए। अमेरिका के हमले का जवाब देने के लिए आईआरजीसी - इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC - Islamic Revolutionary Guard Corps) ने बहरीन (Bahrain) में पहले अमेरिकी फिफ्थ फ्लीट के ठिकाने पर ड्रोन्स से हमला किया और अब जॉर्डन (Jordan) पर हमला कर दिया है।

दागीं बैलिस्टिक मिसाइलें

आईआरजीसी ने जॉर्डन पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं हैं और मुवफ्फाक साल्टी एयरबेस (Muwaffaq Salti Air Base) को निशाना बनाया है। इस एयरबेस को अल-अज़राक एयरबेस (Al-Azraq Air Base) के नाम से भी जाना जाता है।

चार लक्ष्यों को बनाया निशाना

आईआरजीसी ने मुवफ्फाक साल्टी एयरबेस (अल-अज़राक एयरबेस) में चार लक्ष्यों को निशाना बनाया। आईआरजीसी ने दावा किया कि इन हमलों में अमेरिकी फाइटर जेट्स (F-35, F-15) के हंगर, कमांड सेंटर, लिविंग क्वार्टर्स, रडार सिस्टम और सैन्य उपकरणों को नुकसान पहुंचा। फिलहाल इस हमले में किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं आई है।

जॉर्डन पर क्यों किया हमला?

मिडिल ईस्ट में जॉर्डन को अमेरिका के सहयोगी देशों में से एक माना जाता है। जिस एयरबेस पर आईआरजीसी ने हमला किया, ईरानी सेना ने पहले भी आरोप लगाया है कि इसका इस्तेमाल ईरान पर हमले के लिए किया जाता है। इसी वजह से आईआरजीसी ने जॉर्डन पर हमला किया।

जॉर्डन में बचे सायरन

आईआरजीसी के मिसाइल अटैक के बाद जॉर्डन में भी सायरन बज गए हैं। प्रभावित क्षेत्र में हड़कंप मच गया है और लोगों की चिंता बढ़ गई है।

मिडिल ईस्ट में बढ़ेगा तनाव

बहरीन और जॉर्डन पर ईरान के हमलों के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ना तय है। दोनों ही अमेरिका के सहयोगी देश हैं और पिछली बार करीब 40 दिन तक चले युद्ध के दौरान भी ईरान ने बहरीन और जॉर्डन को कई बार निशाना बनाया था। जॉर्डन की तरफ से फिलहाल इस हमले पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।

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Updated on:

10 Jun 2026 08:50 am

Published on:

10 Jun 2026 08:24 am

Hindi News / World / Iran-US War: बहरीन के बाद जॉर्डन पर IRGC ने किया हमला, अमेरिकी सैन्य ठिकाने पर दागीं बैलिस्टिक मिसाइलें

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