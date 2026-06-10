Iran-US War: बहरीन के बाद जॉर्डन पर IRGC ने किया हमला, अमेरिकी सैन्य ठिकाने पर दागीं बैलिस्टिक मिसाइलें

अमेरिका (United States of America) की सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर के क्रैश होने के बाद अमेरिकी सेना ने तड़के सुबह ईरान (Iran) पर हमला कर दिया। इस दौरान अमेरिकी सेना ने केशम आइलैंड, सिरिक, बंदर अब्बास, कोह-ए-मुबारक और जास्क को निशाना बनाया और एयर डिफेंस, रडार और होर्मुज स्ट्रेट (Strait of Hormuz) के पास के सैन्य ठिकानों पर हमले किए। अमेरिका के हमले का जवाब देने के लिए आईआरजीसी - इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC - Islamic Revolutionary Guard Corps) ने बहरीन (Bahrain) में पहले अमेरिकी फिफ्थ फ्लीट के ठिकाने पर ड्रोन्स से हमला किया और अब जॉर्डन (Jordan) पर हमला कर दिया है।