Iran-US War: IRGC ने किया पलटवार, बहरीन में अमेरिकी सैन्य ठिकाने पर की एयरस्ट्राइक

कुछ दिन पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने दावा किया कि ईरान से उनकी डील अगले 2 हफ्ते में हो जाएगी। ट्रंप ने दावा किया ईरान सबकुछ छोड़ने के लिए तैयार है और इनमें परमाणु हथियार भी शामिल हैं। इतना ही नहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि ईरान के साथ डील होने पर अमेरिका पूरी जीत की घोषणा करेगा और इस डील के होते ही तेल की कीमतें गिर जाएंगी। हालांकि ताज़ा हमलों के बाद अब एक बार फिर दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है, लेकिन ट्रंप पहले भी कह चुके हैं कि ईरान में सीज़फायर का मतलब है संयमित तरीके से गोलीबारी/हमले। ऐसे में जब तक दोनों देशों के बीच डील नहीं हो जाती, इस तरह के और हमले होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन दोनों देशों की डील पर इसका असर पड़ने की संभावना कम है।