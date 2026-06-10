Iran-US War: नहीं रुक रहे IRGC के हमले, अब कुवैत पर की एयरस्ट्राइक्स

आईआरजीसी ने कुवैत में स्थित अली अल सलेम एयरबेस (Ali Al Salem Air Base) को निशाना बनाया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह एयरबेस अमेरिका के लिए बेहद ही अहम सैन्य ठिकाना है। इसकी वजह है इस एयरबेस पर करीब 13,000 अमेरिकी सैनिकों का तैनात होना और कई अमेरिकी विमान और हथियारों की मौजूदगी। युद्ध के दौरान अमेरिकी सेना ने इस एयरबेस का ईरान के खिलाफ इस्तेमाल किया था और अभी भी ईरान पर हमले के लिए इस एयरबेस का इस्तेमाल किया जाता है। इसी वजह से ईरान भी अक्सर ही अली अल सलेम एयरबेस पर हमले करता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कुवैत मिडिल ईस्ट में अमेरिका का अहम सहयोगी देश है और इसी वजह से ईरान पर हमले के लिए अमेरिका को अपने सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल करने देता है। अमेरिकी हमलों का जवाब देने के लिए ईरान समय-समय पर कुवैत पर हमले करता है।