लीवर और पित्त के गंभीर मरीजों के लिए अब काम नहीं कर रही सामान्य एंटीबायोटिक दवाएं, 15% मरीजों पर बेअसर

क्लेबसिएला - यह बैक्टीरिया 48 मामलों में मिला। इसने एक शक्तिशाली एंटीबायोटिक कार्बापेनेम के लिए 96% रेज़िस्टेंस हासिल कर लिया है। बाकी सामान्य लेकिन मज़बूत एंटीबायोटिक्स जैसे तीसरी और चौथी पीढ़ी की सेफलोस्पोरिन सहित फ्लोरोक्विनोलोन और पाइपेरासिलिन टैजोबैक्टम के खिलाफ भी इसमें प्रतिरोधक क्षमता मिली।



ई. कोलाई - इस बैक्टीरिया के भी 40 मामले थे। यह कार्बापेनेम के प्रति 20% रेज़िस्टेंस पा चुका है।



स्टेफिलोकोकस ऑरियस - इस बैक्टीरिया के सभी नमूनों में मेथिसिलिन के लिए 100% रेज़िस्टेंस पाया गया। लेकिन यह एंटीबायोटिक इस बैक्टीरिया पर काम नहीं कर रही।



कैंडिडा फंगस : यह सबसे ज़्यादा 78 मामलों में मिला। खास तौर पर पेशाब और सांस की नली में। यह बताता है कि एंटीबायोटिक्स के ज़्यादा इस्तेमाल से फंगल संक्रमण भी बढ़ रहा है।