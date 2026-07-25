US-Iran Peace Talks: ईरान से समझौते की कोशिश में अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप बोले- बातचीत सही दिशा में, लेकिन नतीजा तय नहीं

US Iran Talks: ईरान के साथ तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका और ईरान संघर्ष को समाप्त करने के लिए बातचीत कर रहे हैं। हालांकि, उन्होंने दोहराया कि तेहरान अभी किसी समझौते के लिए तैयार नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा, 'हम उनसे बातचीत कर रहे हैं। मुझे लगता है कि वे गंभीर हैं। मेरा मानना है कि जितना गंभीर रवैया हमने अब तक देखा है, यह उससे कहीं अधिक गंभीर है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम किसी समझौते तक पहुंच ही जाएंगे। देखते हैं आगे क्या होता है।'