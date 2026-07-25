24 जुलाई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

विदेश

आरएसएफ ने फिर बरपाया कहर, 15 निर्दोषों की ली जान

Sudan Conflict: सूडान में आरएसएफ का आतंक अभी भी खत्म नहीं हुआ है। एक बार आरएसएफ ने कत्लेआम मचाते हुए 15 लोगों को मौत के घाट उतार दिया।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Jul 25, 2026

RSF fighters

आरएसएफ के लड़ाके (File Photo)

सूडान (Sudan) में सेना और अर्धसैनिक बल (पैरामिलिट्री) रैपिड सपोर्ट फोर्सेज़ - आरएसएफ (Rapid Support Forces - RSF) के बीच चल रहे गृहयुद्ध को 3 साल से ज़्यादा समय बीत चुका है, लेकिन अभी भी यह खत्म नहीं हुआ है और न ही ऐसा होने की संभावना नज़र आ रही है। 15 अप्रैल 2023 को दोनों पक्षों के बीच जंग की शुरुआत हुई थी। अभी भी देश में हमले थमे नहीं हैं। आरएसएफ समय-समय पर देश में कत्लेआम मचाता रहता है और अब एक बार फिर ऐसा ही मामला सामने आया है।

15 निर्दोषों की ली जान

आरएसएफ ने उत्तरी कोर्डोफन (North Kordofan) राज्य की राजधानी अल ओबैद (El Obeid) के दक्षिण में स्थित बर्बर इलाके में कत्लेआम मचा दिया। शुक्रवार को आरएसएफ के लड़ाकों ने हर बार की तरह निर्दोष सामान्य नागरिकों को निशाना बनाया और 15 लोगों की जान ले ली। राज्य सरकार ने इसकी पुष्टि की।

7 लोग घायल

उत्तरी कोर्डोफन राज्य की राजधानी अल ओबैद के बर्बर इलाके शुक्रवार को आरएसएफ के हमले में 7 लोग घायल हो गए, जिसकी जानकारी राज्य सरकार ने दी। घायलों का इलाज चल रहा है।

मवेशियों को लूटा

आरएसएफ के लड़ाकों ने सिर्फ कत्लेआम ही नहीं मचाया, बल्कि लूटपाट को भी अंजाम दिया। राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि आरएसएफ के लड़ाके हमले के बाद कई मवेशियों को लूटकर ले गए।

इलाके पर कब्ज़ा करना चाहता है आरएसएफ

युद्ध के दौरान उत्तरी कोर्डोफन राज्य और राजधानी अल ओबैद में काफी हमले देखने को मिले हैं। हालांकि सेना के आने के बाद से कंट्रोल उनके पास है, लेकिन आरएसएफ बर्बर इलाके पर कब्ज़ा करना चाहता है, जो अल ओबैद में करीब 31 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। इसी वजह से आरएसएफ ने गुरुवार को भी इस इलाके में हमला किया था।

बड़ी संख्या में लोग कर रहे हैं खाने के संकट का सामना

सूडान में चल रहे गृहयुद्ध की वजह से करीब 2 करोड़ लोग कर रहे हैं खाने के संकट का सामना कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र (UN) के एक प्रवक्ता ने खाद्य और कृषि संगठन (FAO), विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP) और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (UNICEF) का हवाला देते हुए जानकारी दी कि करीब 2 करोड़ लोग देश में गंभीर खाद्य असुरक्षा के संकटपूर्ण स्तर का सामना कर रहे हैं। जब तक युद्ध खत्म नहीं होता, हालात में पूरी तरह से सुधार होने की संभावना न के बराबर है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

world news

World News in Hindi

Updated on:

25 Jul 2026 04:27 am

Published on:

25 Jul 2026 04:27 am

Hindi News / World / आरएसएफ ने फिर बरपाया कहर, 15 निर्दोषों की ली जान

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

अब अंतरिक्ष में पौधों से बनेगी दवा! नासा कर रहा है तकनीक पर काम

Plants in space
विदेश

दिल के पास भी है अपना ‘दिमाग’! नई रिसर्च में हुआ खुलासा

Heart
विदेश

पाकिस्तान में सेना की चौकी पर आत्मघाती आतंकी हमला, 27 की मौत

Blast
विदेश

ईरान की जवाबी कार्रवाई जारी, बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में अमेरिकी ठिकानों पर किए हमले

Iran attacks Kuwait
विदेश

China India Dispute: भारत का चीन पर बड़ा आरोप, MEA बोला- जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के भारतीय इलाकों पर है अवैध कब्जा

China India Dispute news
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.