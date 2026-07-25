आरएसएफ ने फिर बरपाया कहर, 15 निर्दोषों की ली जान

सूडान (Sudan) में सेना और अर्धसैनिक बल (पैरामिलिट्री) रैपिड सपोर्ट फोर्सेज़ - आरएसएफ (Rapid Support Forces - RSF) के बीच चल रहे गृहयुद्ध को 3 साल से ज़्यादा समय बीत चुका है, लेकिन अभी भी यह खत्म नहीं हुआ है और न ही ऐसा होने की संभावना नज़र आ रही है। 15 अप्रैल 2023 को दोनों पक्षों के बीच जंग की शुरुआत हुई थी। अभी भी देश में हमले थमे नहीं हैं। आरएसएफ समय-समय पर देश में कत्लेआम मचाता रहता है और अब एक बार फिर ऐसा ही मामला सामने आया है।