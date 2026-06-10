Pakistan Attacks Afghanistan: पाकिस्तान ने की अफगानिस्तान पर एयरस्ट्राइक, 19 लोगों की हुई मौत

अफगानिस्तान पर इस एयरस्ट्राइक से पाकिस्तान के दोगलेपन का फिर पर्दाफाश हो गया है। एक तरफ जहाँ पाकिस्तान, अमेरिका (United States of America) और ईरान (Iran) के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है और दोनों देशों के बीच युद्ध के स्थायी अंत के लिए हर संभव प्रयास करते हुए दोनों देशों से शांति की अपील कर रहा है, वहीँ दूसरी तरफ पाकिस्तानी सेना अफगानिस्तान में कत्लेआम मचा रही है। पाकिस्तान जहाँ अमेरिका और ईरान को शांति का संदेश दे रहा है, तो वहीँ उसकी सेना खुद इस संदेश को नज़रअंदाज़ करते हुए अफगानिस्तान में निर्दोष लोगों का खून बहा रही है।