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Pakistan Attacks Afghanistan: पाकिस्तान ने की अफगानिस्तान पर एयरस्ट्राइक, 19 लोगों की हुई मौत

Pakistan-Afghanistan Conflict: पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव की स्थिति अभी भी बरकरार है। इसी बीच पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर एक बार फिर एयरस्ट्राइक कर दी है।

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भारत

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Tanay Mishra

Jun 10, 2026

Pakistan airstrike in Afghanistan

पाकिस्तान ने की अफगानिस्तान पर एयरस्ट्राइक (File Photo)

पाकिस्तान (Pakistan) और अफगानिस्तान (Afghanistan) के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है, जो कम होने का नाम नहीं ले रही है। दोनों देशों के बीच बॉर्डर पर झड़पें होती रहती हैं और समय-समय पर पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान पर एयरस्ट्राइक्स भी की जाती है। अब एक बार फिर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया है। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने देर रात से तड़के सुबह अफगानिस्तान के एयरस्पेस का उल्लंघन करते हुए एयरस्ट्राइक्स की और तबाही मचा दी।

19 लोगों की हुई मौत

पाकिस्तानी सेना ने कुनार, खोस्त और पक्तिका प्रांतों में एयरस्ट्राइक की। तालिबान सरकार के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने जानकारी दी कि पाकिस्तान ने निर्दोष नागरिकों के घरों पर निशाना बनाकर हमले किए। इस हमले में 19 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 11 बच्चे शामिल हैं। पहले मृतकों की संख्या 13 बताई जा रही थी, जो अब बढ़ गई है।

कई लोग हुए घायल

अफगानिस्तान में पाकिस्तान की एयरस्ट्राइक में कई लोग घायल हो गए। घायलों को नज़दीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जहाँ उनका इलाज चल रहा है। कुछ घायलों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। ऐसे में मृतकों का आंकड़ा बढ़ने की आशंका है।

सैकड़ों लोग गंवा चुके हैं अपनी जान

पिछले एक साल में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव काफी बढ़ गया है। दोनों देशों की बढ़ती दुश्मनी की आग में अफगानिस्तान की जनता झुलस रही है। पिछले एक साल में पाकिस्तानी सेना के हमलों में सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं।

पाकिस्तान के दोगलेपन का फिर हुआ पर्दाफाश

अफगानिस्तान पर इस एयरस्ट्राइक से पाकिस्तान के दोगलेपन का फिर पर्दाफाश हो गया है। एक तरफ जहाँ पाकिस्तान, अमेरिका (United States of America) और ईरान (Iran) के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है और दोनों देशों के बीच युद्ध के स्थायी अंत के लिए हर संभव प्रयास करते हुए दोनों देशों से शांति की अपील कर रहा है, वहीँ दूसरी तरफ पाकिस्तानी सेना अफगानिस्तान में कत्लेआम मचा रही है। पाकिस्तान जहाँ अमेरिका और ईरान को शांति का संदेश दे रहा है, तो वहीँ उसकी सेना खुद इस संदेश को नज़रअंदाज़ करते हुए अफगानिस्तान में निर्दोष लोगों का खून बहा रही है।

तालिबान लेगा बदला?

पाकिस्तान के इस हमले का बदला लेने के तालिबान (Taliban) जल्द ही जवाबी कार्रवाई कर सकता है। ऐसे में बॉर्डर पर पाकिस्तानी सेना के ठिकानों पर हमलों और देश में खास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा (Khyber Pakhtunkhwa) प्रांत में आतंकी हमले बढ़ सकते हैं।

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Updated on:

10 Jun 2026 10:22 am

Published on:

10 Jun 2026 09:51 am

Hindi News / World / Pakistan Attacks Afghanistan: पाकिस्तान ने की अफगानिस्तान पर एयरस्ट्राइक, 19 लोगों की हुई मौत

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