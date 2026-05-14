राहत की खबर: होर्मुज स्ट्रेट पार कर भारत की ओर बढ़ा LPG टैंकर, 15 मई तक पहुंचने की उम्मीद

Indian LPG Tanker Cross Strait of Hormuz: पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच भारत के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। होर्मुज स्ट्रेट के बंद होने की वजह से लंबे समय से फंसा एलपीजी से लदा एक टैंकर आखिरकार इस अहम समुद्री मार्ग को पार कर भारत की ओर बढ़ गया है। जानकारी के मुताबिक यह टैंकर 15 मई तक भारत पहुंच सकता है। युद्ध शुरू होने के बाद यह 15वां जहाज है जो होर्मुज स्ट्रेट पार कर भारत के लिए रवाना हुआ है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में एक और जहाज भी इस रास्ते से होकर भारत पहुंच सकता है।