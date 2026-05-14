IMD Weather Update: राजस्थान में लू का कहर तो दक्षिण भारत में भारी बारिश, मानसून को लेकर मौसम विभाग ने दी बड़ी अपडेट

उत्तर-पश्चिम, पश्चिम और मध्य भारत के कई राज्यों में लू से लेकर भीषण लू की स्थिति बनी हुई है। आइएमडी ने भीषण गर्मी व लू को लेकर अगले दो दिनों के लिए पश्चिम राजस्थान में रेड और पूर्वी राजस्थान ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पश्चिमी राजस्थान के कई इलाकों में अधिकतम तापमान 47-48 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच रहा है। पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ, मराठवाड़ा और गुजरात के कुछ हिस्सों में भी लू व भीषण गर्मी का असर बढ़ रहा है।