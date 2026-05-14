ताइवान को लेकर शी जिनपिंग ने भरी महफिल में ट्रंप को दे दिया अल्टीमेटम, कहा- ‘रिश्ते खतरनाक मोड़ पर पहुंच सकते हैं’

दूसरी ओर, अमेरिका चीन के ताइवान पर दावे को स्वीकार तो करता है, लेकिन यह साफ नहीं करता कि वह इस दावे का समर्थन करता है या नहीं। साथ ही, अमेरिका लगातार ताइवान को सैन्य सहायता और हथियार उपलब्ध कराता रहा है, ताकि वह अपनी सुरक्षा कर सके। यही लंबे समय से वॉशिंगटन और बीजिंग के बीच तनाव का बड़ा कारण बना हुआ है।