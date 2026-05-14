Trump visits China: डोनाल्ड ट्रंप के लिए चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग ने नहीं तोड़ा प्रोटोकॉल, तो लोग निकालने लगे दूसरा मतलब

चीनी राष्ट्रपति द्वारा एयरपोर्ट पर डोनाल्ड ट्रंप का स्वागत नहीं करने पर सोशल मीडिया पर लोगों ने अलग मतलब निकाल लिया। एक्स पर पोस्ट करते हुए एक यूजर ने लिखा कि ट्रंप को चीन पहुंचते ही पहला झटका लगा है। उन्हें लगा था कि उनकी अगवानी के लिए शी जिनपिंग एयरपोर्ट पर तैनात होंगे और उनके साथ गले मिलेंगे। लेकिन वे नहीं पहुंचे। ये एक कूटनीतिक संदेश है ट्रंप के लिए कि अगर वे सुपर पॉवर की तरह धौंस जमाने के ख्याल से आ रहे हैं तो भूल जाइए, यहाँ तुम्हारा बाप बैठा है।