14 मई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

‘ईरानी एक्ट्रेस को मैसेज करने पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल को पत्नी से पड़ा थप्पड़’, किताब में किया गया दावा

पत्रकार फ्लोरियन तारदिफ ने अपनी नई किताब में दावा किया है कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों को ईरानी एक्ट्रेस गोलशिफतेह फराहानी को मैसेज करने पर उनकी पत्नी द्वारा थप्पड़ मारा गया था। हालांकि राष्ट्रपति कार्यालय और अभिनेत्री दोनों ने रिश्तों से जुडी सभी बातों को खारिज किया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Himadri Joshi

May 14, 2026

French President Emmanuel Macron

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल को पत्नी से थप्पड़ पड़ा (फोटो- न्यूयॉर्क पोस्ट एक्स पोस्ट)

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों और उनकी पत्नी ब्रिजिट मैक्रों एक विवाद को लेकर इन दिनों सुर्खियों में छाए हुए है। इसके अनुसार ब्रिजिट मैक्रों ने राष्ट्रपति को एक विदेशी दौरे के दौरान थप्पड़ मारा था। पत्रकार फ्लोरियन तारदिफ ने अपनी नई किताब एन ऑलमोस्ट परफेक्ट कपल में यह दावा किया है। इसके अनुसार ईरानी मूल की अभिनेत्री गोलशिफतेह फराहानी के साथ कथित संदेशों ने दंपति के बीच तनाव पैदा किया था। हालांकि फ्रांसीसी राष्ट्रपति कार्यालय और ब्रिजिट मैक्रों ने इन आरोपों को खारिज किया है और ईरानी अभिनेत्री ने रिश्ते की खबरों को गलत बताया है।

पिछले साल वायरल हुआ था वीडियो

पत्रकार फ्लोरियन के इस दावे को पिछले साल वियतनाम यात्रा के दौरान विमान से उतरते समय वायरल हुए मैक्रों और उनकी पत्नी के वीडियो से जोड़कर देखा जा रहा है। किताब के अनुसार, मई में हुए इस दौरे से पहले मैक्रों और फराहानी के बीच संपर्क बना रहा। लेखक ने दावा किया कि यह रिश्ता केवल दोस्ताना स्तर का था, लेकिन इसी वजह से दंपति के बीच बहस हुई। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में ब्रिजिट मैक्रों को राष्ट्रपति की तरफ हाथ बढ़ाते देखा गया था। उस समय एलिसी पैलेस ने इसे मजाक पल बताया था। बाद में मैक्रों ने कहा था कि लोग इस घटना को जरूरत से ज्यादा महत्व दे रहे हैं और यह केवल नोकझोंक थी।

गोलशिफतेह फराहानी ने अफवाहों को खारिज किया

गोलशिफतेह फराहानी ईरानी और फ्रांसीसी अभिनेत्री हैं, जिन्होंने कई फिल्मों और वेब सीरीज में काम किया है। वह ईरान की इस्लामिक सरकार की आलोचक मानी जाती हैं और लंबे समय से फ्रांस में रह रही हैं। किताब में दावा किया गया कि मैक्रों ने अभिनेत्री की तारीफ करते हुए निजी संदेश भेजे थे। हालांकि फराहानी ने इन अफवाहों को खारिज करते हुए कहा था कि ऐसे दावे फैलाने वाले लोग अपने जीवन में प्रेम की कमी महसूस करते हैं। हालांकि अभिनेत्री के इस बयान के बाद भी सोशल मीडिया पर उनके और राष्ट्रपित मैक्रों के रिश्तों को लेकर चर्चा जारी रही थी।

लेखक ने कहा हर जानकारी तथ्यों पर आधारित

विवाद ने फ्रांस में राष्ट्रपति की छवि को लेकर बहस शुरू कर दी है। कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि निजी जीवन से जुडे विवाद नेताओं की लोकप्रियता पर असर डाल सकते हैं, जबकि कई लोगों ने इसे सनसनीखेज चर्चा बताया है। वहीं किताब की लेखक फ्लोरियन तारदिफ का कहना है कि इसमें शामिल हर जानकारी तथ्यों पर आधारित है। दूसरी तरफ राष्ट्रपति कार्यालय का कहना है कि यह सभी कहानियां भ्रामक है।

खबर शेयर करें:

Published on:

14 May 2026 11:48 am

Hindi News / World / ‘ईरानी एक्ट्रेस को मैसेज करने पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल को पत्नी से पड़ा थप्पड़’, किताब में किया गया दावा

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

ताइवान को लेकर शी जिनपिंग ने भरी महफिल में ट्रंप को दे दिया अल्टीमेटम, कहा- ‘रिश्ते खतरनाक मोड़ पर पहुंच सकते हैं’

Donald Trump China visit
विदेश

Trump visits China: डोनाल्ड ट्रंप के लिए चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग ने नहीं तोड़ा प्रोटोकॉल, तो लोग निकालने लगे दूसरा मतलब

Xi Jinping Protocol
विदेश

डॉलर को चुनौती देने की तैयारी में चीन, 18 महीने लगातार खरीदा सोना, मार्केट में बढ़ी हलचल

China Gold Reserve
विदेश

PM मोदी की 5 देशों की यात्रा: UAE से यूरोप तक ऊर्जा, रक्षा और टेक्नोलॉजी पर फोकस

PM Modi
विदेश

पश्चिम एशिया में शांति के लिए भारत की पहल का स्वागत करेगा ईरान, BRICS की साझा घोषणा पर इस देश ने लगाया अड़ंगा

Iran Welcomes Indian Initiative
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.