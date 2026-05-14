‘ईरानी एक्ट्रेस को मैसेज करने पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल को पत्नी से पड़ा थप्पड़’, किताब में किया गया दावा

पत्रकार फ्लोरियन के इस दावे को पिछले साल वियतनाम यात्रा के दौरान विमान से उतरते समय वायरल हुए मैक्रों और उनकी पत्नी के वीडियो से जोड़कर देखा जा रहा है। किताब के अनुसार, मई में हुए इस दौरे से पहले मैक्रों और फराहानी के बीच संपर्क बना रहा। लेखक ने दावा किया कि यह रिश्ता केवल दोस्ताना स्तर का था, लेकिन इसी वजह से दंपति के बीच बहस हुई। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में ब्रिजिट मैक्रों को राष्ट्रपति की तरफ हाथ बढ़ाते देखा गया था। उस समय एलिसी पैलेस ने इसे मजाक पल बताया था। बाद में मैक्रों ने कहा था कि लोग इस घटना को जरूरत से ज्यादा महत्व दे रहे हैं और यह केवल नोकझोंक थी।