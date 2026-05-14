होर्मुज स्ट्रेट के पास भारतीय जहाज पर मिसाइल हमला, भारत ने दी कड़ी प्रतिक्रिया

हाजी अली नामक यह कार्गो जहाज गुजरात के देवभूमि द्वारका जिले के सलाया बंदरगाह में पंजीकृत था। जहाज पशुधन लेकर सोमालिया से शारजाह जा रहा था। इसी बीच करीब तीन बजकर तीस मिनट पर अचानक जहाज से मिसाइल या ड्रोन जैसा हथियार टकराया जिसके बाद उसमें आग लग गई। टक्कर के बाद जहाज में आग फैल गई और कुछ समय में वह डूबने लगा। इसके बाद चालक दल ने संकट संदेश भेजा और ओमान कोस्टगार्ड ने तुरंत कार्रवाई करते हुए भारतीय जहाज तक मदद पहुंचाई। लाइफबोट के जरिए चालक दल को बाहर निकाला गया। इस दौरान सभी भारतीय नाविकों को ओमान कोस्ट गार्ड ने सुरक्षित बचा लिया। इसके लिए भारतीय विदेश मंत्रालय ने ओमान के अधिकारियों का धन्यवाद भी कहा है।